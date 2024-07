Una de las ‘preguntas’ más incómodas por parte de Jaime fue cuando le pregunta si es consciente de que no es humano en el fútbol, sino un ‘extraterrestre’. James se ríe y responde diciendo “yo creo que no”. El periodista insiste con un “yo creo que sí”.

Y es que pareciera que cuando se coloca la camiseta de la Selección Colombia, cambia por completo. La Conmebol no para de elogiarlo y el país aleja las críticas y más bien lo envuelve con palabras de aliento e ilusión. La confianza se la volvió a ganar y por supuesto que Néstor Lorenzo cuenta con él como su capitán en la cancha contra Argentina en Miami.

