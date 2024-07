La Selección Colombia está imparable en la Copa América 2024 y venció 5-0 a la Selección Panamá, en partido válido por los cuartos de final. El resultado le permite a la ‘Tricolor’ instalarse entre los cuatro mejores del certamen y además quedó en evidencia que es una seria candidata a quedarse con el título del torneo continental.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tuvo dos variantes en su equipo titular, con la inclusión de Mateus Uribe y Johan Mojica, en reemplazo de Jefferson Lerma, y Déiver Machado, por decisión técnica. De resto, el entrenador argentino mantuvo el mismo equipo que venía manejando en la frase de grupos, que lo dejó en el primer puesto del grupo D.

En esta ocasión, los ojos se colocan en Jefferson Lerma, quien por acumulación de tarjetas amarillas no pudo estar ante la Selección Panamá. Tras la clasificación a semifinales, el volante del Crystal Palace se presenta con la suspensión cumplida y apunta a la titular contra Uruguay. Sería la gran novedad del técnico Néstor Lorenzo para este compromiso.

Es decir, que la variante sería por Mateus Uribe, y así volvería Jefferson Lerma en el tándem con Richard Ríos en la zona media, dejando a James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias en el tridente de ataque, y Jhon Córdoba como único nueve de área. En defensa, Carlos Cuesta y Dávinson Sánchez reaparecerían en la dupla.

Jhon Lucumí, en duda para enfrentar a Uruguay

“Ya no estaría más para la Copa América pese a que nos habían dicho que su lesión no era grave. No tuvimos un parte médico oficial, pero lo que supimos y la información que tenemos de muy buena fuente es que ya no estaría disponible”, afirmó Lizet Durán, periodista de ESPN, el 30 de junio de 2024.

Aunque Yerry Mina espera por su oportunidad, tal parece que Carlos Cuesta no perdió el impulso y pudo convencer a Néstor Lorenzo y se quedó con el puesto junto a Dávinson Sánchez. El canterano de Atlético Nacional fue uno de los mejor valorados contra Panamá.