El compromiso entre Colombia y Uruguay se disputará este miércoles 10 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte (7:00 pm).

“Por su parte, Canadá, la sorpresa agradable del torneo y el único representante de la Concacaf en las semifinales, ya fue derrotado por Argentina en la jornada inaugural. Sin embargo, no se puede subestimar su rendimiento”, dijo Copilot, dando un voto de confianza por los canadienses.

“Argentina, la vigente campeona mundial y continental, es la favorita para revalidar el título. Aunque no ha tenido un desempeño brillante, sigue manteniendo su estatus como número uno”, dice la Inteligencia Artificial sobre la ‘Albiceleste’.

Bolavip le consultó a la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot. La herramienta se inclinó por la Selección Argentina en el cruce con Canadá, cumpliendo así con el favoritismo en la Copa América. Tendría que suceder un desastre para que el equipo de Messi no clasifique, según la IA.

James Rodríguez, volante de la Selección Colombia. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Un equipo solvente, con variantes, que no pasa apuros, que cada vez más se hace fuerte y tiene pinta de campeón. Ahora, el rival es la Selección Uruguay de Marcelo Bielsa, en las semifinales. Por el otro camino del cuadro, Argentina medirá fuerzas con la sorprendente Canadá, que sacó la cara por la Concacaf.

