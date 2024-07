Siempre que Marcelo Bielsa habla de fútbol da de qué hablar y luego de la derrota contra la Selección Colombia no dudó en hablar de James Rodríguez. Para el director técnico de Uruguay, el volante no fue un problema para ellos y hasta se animó a opinar sobre el pase gol que terminó en la anotación de la victoria de la Tricolor.

“Los dos jugadores desequilibrantes de Colombia, Díaz y James, no tuvieron influencia en el juego. Tengo esa impresión. Especialmente evitar que James fuera un foco de peligro. Ya sea con Ugarte con Bentancur no fue una de las dificultades más importantes del partido. La ausencia de Bentancur la sentimos porque él empezó en una función y luego tuvimos que modificar la estrategia y la distribución en el campo. Tuvimos que formar una línea de cuatro y Bentancur pasó a jugar de volante de contención. No creo que haya sido problema, estoy seguro de que James no fue problema”, empezó diciendo Bielsa en conferencia de prensa.

El partido entre Uruguay y Colombia terminó definiéndose tras un nuevo pase de gol de James Rodríguez que terminó en la anotación de Jefferson Lerma. El DT del equipo uruguayo no dudó en hablar sobre esta jugada: “Los goles de pelota detenida se conjugan en la eficacia del lanzador, el juego aéreo del que convierte y la oposición que nosotros planteamos. Obviamente, no es una sorpresa los destinatarios, los buenos cabeceadores. Colombia tiene buenos cabeceadores, cuatro que son importantes y nosotros al perder Bentancur, que era una de las oposiciones que completaban nuestras fortalezas para defender las pelotas detenidas disminuimos el poder para neutralizar la acción”.

