El sueño de la Selección Colombia ha llegado a su final. Este domingo 14 de julio, el combinado cafetero cayó ante Argentina en la final de la Copa América, quedando a solo un paso de hacer historia en la ciudad de Miami. Sin embargo, el DT campeón, Lionel Scaloni, no dio todo el trabajo de la Tricolor por perdido.

Luego de un duro partido en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, Argentina se ha consagrado campeona de la Copa América. Gracias al gol de Lautaro Martínez en el tiempo extra, concretaron el bicampeonato y se convirtieron en la selección más ganadora en la historia de la competencia con 16 títulos.

La desilusión en la hinchada colombiana es enorme. El combinado cafetero atravesaba su mejor momento en décadas y arrastraba una gran racha de 28 partidos sin conocer la derrota. Ahora deben pasar la página y retomar las Eliminatorias Sudamericanas.

Esto dijo Scaloni sobre la Selección Colombia

Luego de la victoria de la Selección Argentina, Lionel Scaloni compareció ante la prensa. El entrenador celebró el nuevo título de la Albiceleste, pero dedicó unas palabras a lo que ha sido el proyecto de la Selección Colombia bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.

Scaloni consideró que Colombia debe continuar trabajando de la misma manera. “Hoy Colombia hizo un gran partido, se lo dije a sus jugadores y su entrenador, que es el camino a seguir. Si no hubiéramos ganado, hubiéramos seguido porque es la manera de afrontarlo. Lo lindo del deporte es volver a levantarse y volver a construir algo, que sí se perdió tiene que ser la meta. Si algún día se tuerce, hay que seguir“.

“Siempre decimos que el fútbol es un juego de ajedrez, porque pensas una cosa, te mueven y nosotros movemos. Pasamos a Di María a la izquierda y los sorprendimos a ellos. Intentamos constantemente eso para que no nos hagan daño. Colombia es una buena selección y el equipo estuvo bien” añadió.

Argentina vuelve a celebrar

Lionel Scaloni no dejó ocultar su alegría por conseguir un nuevo título. “La verdad que lo mismo que el primer título, que fue muy lindo y especial. Ganar siempre es lindo, pero en la cabeza no estaba el bicampeonato, estaba ganar la Copa, porque siempre pensamos en ganar y no juntar títulos. Jugamos para ganar, en este caso ganamos 2 seguidas“.