La hora cero para saber si la Selección Colombia llegará a la final de la Copa América 2024 está cada vez más cerca. Uruguay, el rival en semifinales, empezó a a palpitar el partido, y cuando al entrenador Marcelo Bielsa le nombraron a James Rodríguez en conferencia de prensa, dio un análisis que dio de qué hablar.

Bielsa no es muy bien recordado por la afición colombiana, ya que era el entrenador de la Selección Argentina cuando decidieron no asistir a la Copa América 2001. Sin embargo, lo más reciente del entrenador de argentino relacionado a James y a la Tricolor han sido palabras de elogio.

La Selección Colombia y Uruguay empataron a dos goles el 12 de octubre de 2023 por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 y el entrenador de Uruguay se llevó una gran sorpresa por el nivel que mostró James Rodríguez con gol y asistencia.

“Es un jugador con antecedentes, con virtudes, con recursos, conocido por todos. Sinceramente creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en Sao Paulo, no era lo que demostró en el partido, pudo destacarse lo que no es una sorpresa por la jerarquía que tiene como futbolista” afirmó Marcelo Bielsa el 12 de octubre sobre James. Estas palabras se las iban a recordar al DT de Uruguay.

Marcelo Bielsa y el escudo de la Selección Colombia. (Foto: Imago y Archivo particular)

‘El Loco’ Bielsa asistió a la conferencia de prensa previa al partido Colombia vs. Uruguay del miércoles 10 de julio a las 7:00 P.M. y, además de afirmar sobre Colombia “es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positivos (…) Es una competencia de máxima exigencia”, también hizo un análisis detallado cuando le mencionaron a James Rodríguez.

Esto respondió Bielsa cuando nombraron a James en conferencia de prensa

Luego de recordarle que se había asombrado por el nivel de James en aquel partido por eliminatoria, al entrenador de Uruguay le preguntaron si se estaba dejando a un lado las motivaciones afectivas que elevan el nivel de los jugadores como Rodríguez cuando juegan por su país. “Las virtudes de los jugadores se activan fundamentalmente a partir de las emociones. Cuanto más comprometido esta un jugador con un partido, más posibilidades tiene de poder mostrar sus virtudes. El tipo de partido convoca a los jugadores a poder mostrar un porcentaje alto de lo que son capaces de hacer”.