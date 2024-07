Además de James Rodríguez, el juego tuvo dos momentos llenos de euforia para Colombia. El primero de ellos fue la intervención del VAR para anular el gol de Dávinson Sánchez al minuto 21. Esta jugada le da la vuelta al mundo y no paran las críticas contra los jueces que manejan la herramienta y el central venezolano Jesús Valenzuela.

James Rodríguez midió la jugada y le quiso hacer un ‘sombrerito’ a Vinicius. Le salió a la perfección, a lo que el brasileño respondió con un fuerte golpe en la cara. El colombiano fue al piso mientras el árbitro le mostró tarjeta amarilla. Ante la mirada de Brasil y el Real Madrid, el 10 cucuteño mandó a ‘Vini’ a la tribuna en los cuartos de final, pues acumula y no podrá ser inscrito contra Uruguay. Baja más que sensible para Dorival Junior, pues pierde a su mejor jugador en el partido más importante.

James Rodríguez celebra con la hinchada en Santa Clara. (Photo by Lachlan Cunningham/Getty Images)

No solo eso, sino que también metió en problemas a Vinicius, la máxima estrella de esta Selección Brasil de Dorival Junior y el eje de la zona ofensiva del Real Madrid. Apenas comenzando el partido en Santa Clara, James Rodríguez ya lo tenía perfilado hasta que lo provocó y le dio a entender que en el país también se encara y se mira a los ojos para jugar fútbol.

Se sabe que cuando James Rodríguez se coloca la camiseta de la Selección Colombia es alguien diferente. Se transforma. Destila magia, las corre todas, pelea, no se cansa de soñar. Es diferente con esa zurda. Tenía cosas pendientes por mostrar, ante dos jugadores que pueden ser sus alumnos que hoy brillan en el Real Madrid, donde él también estuvo (Vinicius y Rodrygo), y necesitaba apagar en la cancha las críticas que le caen desde Brasil.

