Se tomaron unos días, pero no dudaron. La Copa América 2024 tenía a priori tres candidatos por historia y actualidad para ganar el campeonato: Argentina, Brasil y Uruguay. La Albiceleste cumplió, llegó a la final contra la Selección Colombia y eso terminó siendo determinante para la decisión que tomó la Conmebol con cinco de sus jugadores.

El fixture del torneo deparó que Argentina fuera por la parte alta del cuadro y el rival que más lo complicó fue Ecuador. En la fase de grupos, el equipo argentino venció a Canadá, Chile y Perú, pero sufrieron un gran susto como lo fue la lesión de Lionel Messi en el partido contra la selección chilena.

Messi no pudo jugar contra Perú, pero eso no impidió que hiciera parte de la decisión que anunció la Conmebol el 31 de julio de 2024. Luego de ganarle a Ecuador por penaltis, la Selección Argentina venció a Canadá y llegó a la final de la Copa América 2024. El camino de Colombia no iba a ser tan fácil.

La Selección Colombia terminó primera en un grupo que compartió con Brasil, en semifinales venció a Uruguay jugando con diez jugadores todo el segundo tiempo por la expulsión de Daniel Muñoz y, por ese nivel, logró que dos jugadores, Dávinson Sánchez y James Rodríguez, hicieran parte de la determinación que anunció la Conmebol.

James Rodríguez y Cristian Romero. (Foto: Imago)

Argentina le ganó a Colombia uno a cero con un gol de Lautaro Martínez al minuto siete del segundo tiempo del alargue. Llegó la hora de la celebración y los jugadores argentinos decidieron no pasar por la zona mixta de prensa. Según el Artículo 112 del reglamento de la Conmebol podrían ser sancionados, pero sobre este tema no fue la decisión que se tomó. ¡Uf! Respiraron del alivio Leo Messi y compañía.

La decisión de la Conmebol con 5 jugadores argentinos tras la final de Copa América

Los expertos decidieron. 17 días después de la final de la Copa América, la Conmebol decidió que cinco jugadores de Argentina, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Lautaro Martínez, hicieran parte del ‘Equipo del Torneo’ de la Copa América 2024. Así lo anunciaron:

El equipo ideal de la Copa América 2024. (Foto: X / @CopaAmerica)

La sanción de la FIFA que Colombia debe cumplir contra Argentina

El próximo partido entre Colombia y Argentina será el martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M. por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Para este encuentro, la Tricolor debe cumplir una sanción que le puso la FIFA y jugará con una reducción del 25 por ciento del aforo del estadio Metropolitano. ¿El motivo? Por el retraso de tiempo y la actitud discriminatoria de los hinchas en el encuentro contra Chile del 12 de septiembre de 2023 más los objetos que lanzaron los aficionados colombianos en el duelo vs. Uruguay del 12 de octubre del mismo año.