No será revancha por la final perdida en la Copa América 2024, pero sí habrá un condimento especial por volver a enfrentarlos. La Selección Colombia jugará contra Argentina por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 y en tan solo dos minutos los hinchas colombianos sufrieron la sanción de la FIFA.

Pasaron tan solo un par de días después de la derrota en la final de la Copa América cuando se recordó la sanción que deberá cumplir Colombia en el partido contra Argentina del martes 10 de septiembre a las 3:30 P.M. Debido al mal comportamiento de los hinchas en los encuentros contra Chile y Uruguay del 12 de septiembre y 12 de octubre, respectivamente, la Tricolor no podrá jugar con estadio lleno frente al seleccionado argentino.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA dispuso como parte de la sanción para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) una reducción del 25 por ciento del aforo del estadio Metropolitano, de Barranquilla, para el partido contra Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026. Ya se tuvo una decisión al respecto con una grave consecuencia para los hinchas colombianos.

Por la sanción impuesta por la FIFA, la FCF tomó la decisión de mantener los precios de las boletas del 2023 para el encuentro frente a la Selección Argentina. Una buena noticia para los hinchas que pensaban comprar boletas en alguna de las siguientes localidades: norte alta y baja ($80.000 pesos), sur alta y baja ($80.000 pesos), oriental alta ($340.000 pesos), oriental baja ($320.000 pesos), occidental alta ($550.000), occidental baja ($550.000) occidental baja – VIP ($1.300.000).

El pasillo de los jugadores argentinos a Colombia en la final de la Copa América. (Foto: Imago)

La cuenta oficial de la Selección Colombia en X anunció que a partir de las 8:00 A.M. del jueves primero de agosto iniciaba la venta de boletas para el partido contra Argentina para las personas que tuvieran la Tarjetahabientes Bancolombia, la Tarjeta de Crédito Oficial de la Selección Colombia, la Tarjeta de Crédito Visa Infinite, la Tarjeta de Crédito MasterCard Black, la Tarjeta de Crédito American Express Platinum y la Tarjeta de Crédito American Express Metal. A las 10:00 A.M. iniciaba la etapa 2 para quienes tuvieran tarjetas de crédito Bancolombia y Débito MasterCard, mientras que desde las 8:00 A.M. del viernes 2 agosto comenzaba la venta para el público en general.

Los hinchas colombianos sufrieron la sanción de la FIFA para el partido vs. Argentina

Como la sanción de la FIFA dispuso un 25% menos de aforo para el partido vs. Argentina, iba a ser aún más complicado comprar boletas, así que las consecuencias se empezaron a ver para los hinchas colombianos en tan solo dos minutos. “Usuarios en redes manifiestan que la primera etapa de venta iniciaba hoy a las 8:00 am. Muchos ingresaron desde las 7:00 am y la plataforma los puso a hacer fila virtual de hasta una hora. 8:02 am y ya la boletería estaba agotada. Así sucedió con la Etapa 2 que iniciaba a las 10:00 am. Incluso, usuarios que tenían la tarjeta oficial de la Selección Colombia no pudieron comprar“, publicó la cuenta de X ‘Fútbol Caribe Colombia’ y las denuncias empezaron en 3, 2, 1…

Las denuncias sobre las boletas para Colombia vs. Argentina de Eliminatorias

Colombia vs. Argentina empezó a ser tendencia en X por denuncias sobre la boletería como la que hizo el usuario ‘Julián Eche’: “Hoy (primero de agosto) me levanté temprano con un solo propósito: Comprar una miserable boleta para el partido de Colombia vs Argentina… Ingresé al sistema a las 08:00:01 y me salió que ya no había disponibilidad en ninguna localidad“. La usuaria Yohana Yepes tampoco dudó en denunciar: “Estoy por creer que Tu Boleta está abordada por bots de revendedores. Cuándo apenas faltaban 2 minutos para entrar a comprar boletas para Colombia vs. Argentina en Barranquilla, tenga sus más de 3 horas de espera. El gran interrogante es: ¿Cuáles son las medidas que toma la plataforma para evitar estos ilícitos?”.

Problemas con las boletas de Colombia vs. Argentina. (Foto: X / @lapola85)