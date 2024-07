¡Qué susto se llevó la Selección Colombia! Cuando parecía que el partido por la semifinal de la Copa América 2024 se le abría a la Tricolor para marcar un segundo gol, y los que no pusieron en la polla más de una anotación se empezaban a lamentar, Daniel Muñoz fue expulsado. Esto no le gustó a Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, y lo hizo saber con una declaración que sorprendió a todos.

Todo tiene una explicación más que lógica. En los papeles se había dicho que iba a ser un partido friccionado, con muchas faltas y muy cerrado. Así fue, Muñoz se dejó provocar por un jugador de Uruguay y puso a sufrir a los hinchas colombianos durante más de 45 minutos.

La Selección Colombia se puso arriba en el marcador con un gol de Jefferson Lerma al minuto 39 del primer tiempo tras una nueva asistencia de James Rodríguez. Ya suma seis en la Copa América 2024. El descanso de medio tiempo estaba cerca y el panorama no podía ser mejor para la Tricolor, pero Muñoz tomó una decisión que hizo reaccionar al DT de Uruguay.

Manuel Ugarte tenía agarrado a Daniel Muñoz y lo apretó de tal forma que el jugador colombiano reaccionó con un codazo directo al abdomen del futbolista uruguayo. El árbitro César Ramos se dio cuenta de la acción y le sacó una segunda tarjeta amarilla al lateral para terminar expulsándolo. Colombia iba a empezar a sufrir en 3, 2, 1…

El momento del codazo de Muñoz a Ugarte. (Foto: Getty Images)

A pesar de que la Selección Colombia jugó por más de 45 minutos con diez jugadores, a Uruguay le costó generar opciones de peligro más allá de una pelota que Luis Suárez estrelló en el palo. Incluso, la Tricolor tuvo con Matheus Uribe dos tiros frente al arco que pudieron ser el segundo gol del partido. Con este contexto, Marcelo Bielsa no dudó en hablar de la expulsión de Muñoz y sorprendió con sus palabras.

La declaración del DT de Uruguay sobre la expulsión de Daniel Muñoz

“Le soy sincero, hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano porque lo que sucedió en el segundo tiempo a partir de la forma en la que tuvo que jugar Colombia para sostener el hombre de menos, para nosotros fue una dificultad superior a la que tuvimos que enfrentar cuando eran once. Cuando eran once, Colombia era un equipo que juega a jugar, y nosotros también. Entonces, en ese contexto de partido nosotros creamos opciones de gol y las opciones que recibimos fueron opciones generadas puntualmente por alguna concesión nuestra. Creo que merecíamos empatarlo el partido, pero si el que analiza tiene una predisposición a valorar lo que hizo Colombia puede decir: ‘Nosotros debimos ganar por un gol más'”, afirmó Marcelo Bielsa en conferencia de prensa.

Muñoz rompió el silencio tras su expulsión en la victoria de Colombia vs. Uruguay

Con el dolor de saber que se perderá la final de la Copa América 2024 contra Argentina del próximo domingo 14 de julio a las 7:00 P.M. en el estadio Hard Rock, de Miami, Daniel Muñoz rompió el silencio tras su expulsión vs. Uruguay y escribió en Instagram el siguiente mensaje: “Hoy (10 de julio) tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final, que huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos) que, a pesar de estar con uno menos, se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final, no puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que dispute con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien otros días no tan bien; hoy justo fue un día de esos que me marcara para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país, me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección, arriba Colombia”.