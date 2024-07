La tensión que se vivió en una de las dos semifinales de la Copa América 2024 llegó a tal punto que terminó en hechos lamentables y reprochables en las tribunas. Luego de la victoria de la Selección Colombia, José María Giménez hizo una denuncia pública como capitán de Uruguay sobre los hinchas colombianos.

¡A los hechos! Giménez fue el reemplazo de Ronald Araujo en la formación titular de Uruguay para enfrentar a Colombia y tiene tanta importancia en el equipo que Federico Valverde le dio la cinta de capitán para el partido contra la Tricolor del 10 de julio.

José María Giménez empezó a calentar el partido tocándole la cabeza a Dávinson Sánchez en un gesto que se llegó a calificar como un acto racista. El defensor central de la Selección Colombia le respondió con un puño al abdomen del jugador de Uruguay que el VAR no se percató. La Tricolor se salvó de otra expulsión.

El árbitro César Ramos pitó el final del partido, Colombia le ganó a Uruguay por un gol a cero con anotación de Jefferson Lerma y empezaron las polémicas en tres, dos, uno… Mientras que Luis Suárez se puso cara a cara con Miguel Ángel Borja, varios jugadores uruguayos fueron a una de las tribunas del estadio Banco de América porque se estaba presentando una pelea en donde estaban algunos de sus familiares. Giménez fue uno de ellos.

José María Giménez en Colombia vs Uruguay. (Foto

Los videos no paran de salir. Ronald Araujo aparece provocando a los hinchas colombianos, Darwin Núñez tirando una silla a las tribunas y muchos golpes entre aficionados de Colombia y Uruguay. Luego de estos incidentes, el capitán del equipo uruguayo hizo una denuncia pública antes del partido por el tercer puesto que van a jugar contra Canadá el sábado 13 de julio a las 7:00 P.M.

La denuncia del capitán de Uruguay sobre los hinchas colombianos

“Que por favor tengan cuidado porque las familias están en la tribuna. Un cierto sector de la hinchada de Colombia hizo una avalancha, toda nuestra familia… Y no nos dejan hablar en micrófono. Lo voy a decir ahora porque no lo pude decir, porque si no te cortan. Esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro, tuvimos que meternos como ‘pedo’ para arriba en la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos, recién nacidos. Un desastre todo. No había un solo Policía, cayeron a la media hora. Un desastre y nosotros dando la cara por los nuestros. Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, con la gente y en los alrededores del estadio que es todo un desastre. Todos los partidos pasa lo mismo, nuestras familias están sufriendo por culpa de algunos que se toman dos traguitos de alcohol que no saben tomar y se comportan como niños y no son decentes”, denunció José María Giménez.

La confusión del entrenador de Uruguay por los incidentes con la hinchada de Colombia

Marcelo Bielsa estuvo en la conferencia de prensa tras la derrota contra la Selección Colombia en la semifinal de la Copa América 2024 y confesó que “no vi todo lo que pasó. Creí que el incidente había terminado con una disputa en la mitad de la cancha y cuando vi que eso se había resuelto, me fui al vestuario. Creí que los jugadores estaban en un ángulo de la cancha agradeciendo al público uruguayo el apoyo. Después supe que hubo otras dificultades lamentables”.