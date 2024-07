En la transmisión del partido se alcanzó a mostrar la imagen de cómo le quedó la rodilla a Ríos , allí se aprecia un corte en la pierna del futbolista. Esa es la imagen que preocupa y por la que hizo énfasis Néstor Lorenzo en la rueda de prensa. En zona mixta, el jugador dijo que la acción no habría pasado a mayores.

La jugada que sacó a Richard Ríos del partido se dio cerca de la línea de banda. Un futbolista charrúa pisó la rodilla del mediocampista colombiano, el golpe forzó la sustitución y fue la razón por la que James Rodríguez le hizo fuertes reclamos al árbitro, el cual no cobró la falta. Al contrario, amonestó al capitán colombiano.

En la última rueda de prensa antes del partido contra Argentina en Miami, Néstor Lorenzo dio preocupantes novedades sobre Richard Ríos. Cuando se creía que el volante estaba confirmado en el once ideal, ahora está en duda para el duelo en el Hard Rock Stadium. El cuerpo técnico y el país es optimista y espera que no se convierta en la segunda baja del equipo tras la expulsión de Daniel Muñoz.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

“Creo que tiene un golpe fuerte, no es nada muscular. Veremos cómo evoluciona, tenemos poco tiempo, pero esperamos que evolucione bien. Tuvo un raspón en toda la pierna con dolor”, había dicho Néstor Lorenzo luego del triunfo ante Uruguay, donde sufrió el golpe. Ahora, hay nuevo reporte sobre el jugador.

Y para completar, sigue creciendo el invicto. Lorenzo acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Ese es el dato que no pasa desapercibido en Lionel Messi y la Selección Argentina, que también se alistan para el trascendental juego en Miami. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil. Néstor, en rueda de prensa, dio una importante novedad sobre Richard Ríos.

Es la primera final de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo muy especial, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y cumple con un buen torneo en Estados Unidos. No es un secreto que encontró el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados y ahora, para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América y Argentina no la tiene fácil.

La Selección Colombia está imparable y ahora se alista para jugar la final de la Copa América 2024 ante Argentina , en lo que será un duelo complicado y con pronóstico parejo. Hay expectativa en el continente, pues se ven las caras los dos favoritos desde la previa del torneo. El partido se jugará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 7:00 pm, hora colombiana. No dejan de aparecer las preocupaciones a horas del duelo definitivo.

