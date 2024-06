Apenas Jhon Lucumí observó el gesto de Dávinson, se levantó, a plaudió, lo señaló y se tocó el corazón. Su rostro reflejaba alegría en medio de la tristeza por su lesión, pues si no fuera por eso, era cantada su titularidad contra Costa Rica. Su lugar lo tomó Carlos Cuesta, quien presentó buenas calificaciones en la dupla con Sánchez.

Dávinson Sánchez, lejos de festejar con sus compañeros, fue al banquillo y sacó una camiseta para dedicar el gol a su compañero en defensa, Jhon Lucumí, quien no pudo estar por lesión contra Costa Rica. El jugador del Bolonia de Italia tuvo que salir durante el juego ante Paraguay por molestias musculares y es duda para enfrentar a la Selección Brasil. ‘Dao’ se acordó de su socio en la dupla y lo buscó para homenajearlo.

A los 28’ minutos, John Córdoba se fue a pelear un balón dentro del área, en un duelo contra el defensa. El arquero no midió y apareció a toda velocidad para chocar muy duro con el chocoano. El árbitro no dudó en pitar penalti. Luis Díaz tomó la pelota y cobró de excelente manera para vencer al portero de Costa Rica.

