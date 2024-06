La Selección Colombia es favorita no solo al primer lugar del grupo D, sino al título de la Copa América 2024.

Con esta probabilidad en el aire, los dirigidos por Néstor Lorenzo se alistan para la segunda fecha contra la Selección Costa Rica de Gustavo Alfaro. Se espera que el equipo titular no tenga muchos cambios respecto al presentado ante Paraguay, con la novedad en la defensa, pues Jhon Lucumí está lesionado. Yerry Mina o Carlos Cuesta apuntan a ser la dupla con Dávinson Sánchez.

Para que la Selección Colombia asegure su clasificación a cuartos de final, lo primero que debe suceder es la victoria ante Costa Rica para llegar a seis puntos en la tabla de posiciones. Los ‘Ticos’, por su parte, quedarían con una sola unidad en la zona baja de la tabla. Luego, las miradas se colocarán en el partido de Brasil vs. Paraguay, que se jugará el mismo 28 de junio, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron a este partido como favoritos no solo al primer lugar del grupo D, sino al título de la Copa América 2024. Los 20 partidos que había de racha, más la sincronización táctica, le permite al equipo nacional tener la etiqueta junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Los goles de Muñoz y Lerma son suficientes para tomar confianza y seguir al frente en competencia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.