Además de Nahitan Nández, la Selección Uruguay sufre otra baja más que sensible para enfrentar a Colombia.

Es decir, que el central de Atlético de Madrid repetiría contra la Selección Colombia y estaría en la dupla defensiva con Mathías Olivera, del Napoli. Ronald Araújo no deja de ser una baja importante de Uruguay para este crucial partido y se cree que podría estar hasta dos meses de baja.

No solo es Nahitan Nández. La Selección Uruguay también enfrenta otra baja más que sensible para enfrentar a Colombia. Se trata de Ronald Araújo, el central del FC Barcelona que es fijo en la titular de Marcelo Bielsa. Vale resaltar que el zaguero tuvo que ser sustituido por molestias musculares. Ingresó José María Giménez en su lugar.

El exBoca Juniors hizo una fuerte entrada directamente al tobillo del volante Rodrygo. Inicialmente, el uruguayo había visto la tarjeta amarilla. No obstante, luego de la revisión del VAR, el árbitro cambió su decisión y mostró la cartulina roja por juego agresivo. Marcelo Bielsa ya trabaja en su reemplazo para el compromiso que se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

