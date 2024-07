La Selección Colombia cayó ante Argentina en la final de la Copa América 2024, resultado que no solamente acabó con las ilusiones que tenía el equipo de salir campeón después 23 años, sino que también con el invicto que tenía la ‘tricolor’ de 27 juegos sin conocer la derrota, la cual era la racha vigente de una selección en el mundo.

25 de estos compromisos fueron bajo el mando del entrenador Néstor Lorenzo, en los cuales el técnico argentino siempre llevó puesto, como amuleto de buena suerte, una camisa de color vinotinto, la cual se convirtió en la prenda que era tema de conversación en varias conferencias de prensa, después de los partidos de la ‘tricolor’.

La decisión de Néstor Lorenzo con su camisa

Después de final del partido que dejó a Argentina campeona del mundo, el entrenador Néstor Lorenzo fue consultado sobre lo que pasará con su camiseta de cábala, ya que se terminó el invicto, a lo que el técnico de Colombia en medio de risas dijo que no la iba a despreciar y la seguirá usando, aunque no dejó en claro si será en los partidos que se la volverá a poner.

“La camisa sí, no la voy a despreciar, pero hoy terminó mojada. El primer día dije que necesitábamos entrega absoluta, hoy lo recordé en la charla. Entregaron todo, dieron todo, 50 días a disposición. No hubo un solo problema, fue una familia de verdad. No se conforman, están llorando, teníamos el sueño de coronar. Vamos a seguir así”, expresó el DT de la ‘tricolor’.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia. Foto: Imago.

La molestia de Néstor Lorenzo

Otro de los temas de los que fue consultado el entrenador de Colombia, tuvo que ver con lo que fue la organización de la Copa América, por lo que le interrogaron sobre lo que fueron las duras palabras de Marcelo Bielsa contra la CONMEBOL y Estados Unidos, a lo que inicialmente, Lorenzo aseguró que está muy de acuerdo con lo expresado por el técnico de Uruguay, aunque resaltó que no quería hablar del tema, para que no digan que es excusa.

“Bielsa les habló a ustedes, entonces no me pregunten. Yo también opinión que tiene mucha razón en muchas cosas. No vine acá a hablar de eso. Ustedes analicen bien y digan. Uno cuando pierde parece que llora cuando se queja. Yo estoy de acuerdo en levantar cualquier queja, pero no es el momento acá. Vengo de perder una final. Quiero hablar del partido, del proceso, del futuro, de la selección. Todo lo que pasó fue anómalo. Vamos a hacer una lista y la vamos a mandar a los dirigentes. Hoy hablamos del recital, entretiempo, la espera antes del partido. No tengo miedo de que me multen, no es por eso”, dijo el DT de Colombia.