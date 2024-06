En este momento, Jhon Durán es una buena alternativa para el ataque ante Costa Rica, su definición y potencia puede ser fundamental para rematar el juego y buscar el gol. Se esperan las decisiones de Néstor Lorenzo, que posiblemente mantenga a Santos Borré en el once titular en Phoenix.

Jhon Durán con Yerry Mina. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

“¿Quién es Juan Pablo Vargas?.. No, no sé”

