En las últimas horas, la Federación Colombia de Fútbol dio a conocer la notificación que recibió por parte de Conmebol para el próximo partido de la Selección Colombia. El 6 de septiembre, la Tricolor estará enfrentando a Perú en la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas. En principio, ese partido estaba agendado para disputarse en el Estadio Monumental de Lima. Sin embargo, hay cambio de sede y la decisión ya es oficial.

Según se pudo conocer, la Federación Peruana de Fútbol adelantó con la CONMEBOL una petición para cambiar la sede del partido donde estarán enfrentando a Colombia. No se conocen mayores detalles de este cambio, pero se presume que el pedido se hizo por el estado del campo de juego del Monumental de Lima. Dicho trámite fue recibido, avalado y confirmado por el máximo ente rector del fútbol sudamericano.

¿Dónde se jugará el partido Perú vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

Finalmente, y luego del cambio aprobado por la Conmebol, las selecciones de Perú y Colombia se estarán enfrentando en el Estadio Nacional de Lima, popularmente conocido como ‘El Coloso de José Díaz’. Uno de los escenarios más populares del fútbol peruano, que cuenta con un aforo cercano a los 45 mil espectadores.

Esta novedad, de momento, no repercute en los planes de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. La FCF ya venía trabajando con esa posibilidad y el cambio fue solo de escenario, no de ciudad. De esta manera, no surgieron ningún tipo de incógnitas por parte del equipo Tricolor para el desarrollo de las Eliminatorias.

Comunicado oficial de la FCF sobre el partido Perú vs. Colombia

Este 23 de agosto, la Confederación Sudamericana de Fútbol informó de manera oficial el cambio de estadio para la fecha siete de las Clasificatorias al Mundial 2026.

De acuerdo con la organización, la modificación se notifica luego de la debida autorización de la FIFA.

En este sentido, el encuentro se jugará en el Estadio Nacional el próximo 6 de septiembre a las 20:30 horas.