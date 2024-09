Perú recibe este viernes a la Selección Colombia en un partido en el que quieren romper la mala racha, pues la última vez que ganó en Lima fue en 1981 en la Eliminatoria para el Mundial de España 1982.

En aquella ocasión, Colombia perdió 2-0 con goles de Gerónimo ‘Patrulla’ Barbadillo y un penalti convertido por Julio César Uribe. Desde esa oportunidad, cada que Colombia fue a Lima saca una victoria o un empate, registrando 5 triunfos de los últimos 9 compromisos.

El equipo titular con el que jugaría Perú ante la Selección Colombia

Los dirigidos por Jorge Fosetti tendrían lo mejor de su nómina para enfrentar a Colombia y saldrían con el siguiente 11 titular: Gallese, Advíncula, Araujo, Zambrano, Callens, López, Cartagena, Tapia, Peña, Lapadula y Valera.

La fuerte indirecta del técnico de Perú a Barranquilla, sede de la Selección Colombia

En charla con DeportesRCN, Fosetti no perdió la oportunidad de criticar a Barranquilla como sede asegurando que es una ventaja jugar a las 3:00 p.m.: “recientemente se dio a conocer que el partido de Eliminatorias se disputará en el estadio Nacional de Lima, ante el estado de la cancha del Monumental. Ante esto, Jorge Fossati, entrenador de Perú, habló con DeportesRCN sobre esto”.

Además, agregó: “ahora cambiamos nuevamente de escenario, porque el Monumental no está en condiciones. Hubo un festejo del centenario de Universitario y la cancha quedó en malas condiciones y otras condiciones que se habían acordado. Por eso se decidió volver al Monumental, no para sacarle ventaja a nadie, te repito. No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde, no busco ese tipo de ventajas. Por ahí al revés si, el que las tiene hechas, tiene sospechas”.

