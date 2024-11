Camarógrafo le respondió al 'Dibu' Martínez tras sus insólitas declaraciones

El ‘Dibu’ Martínez sigue siendo noticia en Colombia. Esta vez el camarógrafo le respondió al portero argentino luego de escuchar las declaraciones que dio para la prensa internacional por lo ocurrido el pasado 10 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla luego del partido que la Selección Colombia le ganó 2-1 a la ‘albiceleste’.

Jhonny Jackason, en su momento, le dejó un mensaje al portero, lo perdonó y dijo que no tenía nada en contra de él pese a ser agredido: “quería decirte que tranquilo, en la vida todo el mundo ha perdido un partido, de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante ‘Dibu’”.

Sin embargo, semanas después, el ‘Dibu’ salió a hablar, se lavó las manos y culpó al camarógrafo: “Fue un poco invasivo, se estaba riendo y es solo mover la cámara, pero ya está, ya quedó ahí, acepté la sanción, injusta la verdad, pero no queda más nada, ojalá le vaya bien”, aseguró el portero de la Selección de Argentina.

Camarógrafo le respondió al ‘Dibu’ Martínez

Esta vez Jhonny no se quedó callado y le respondió al ‘Dibu’, contó detalladamente lo que sucedió ese día, le pidió tener “pantalones” para aceptar lo que pasó y desmintió lo que dijo a los medios de comunicación.

“Reitero lo que siempre dije, nunca le dirigí la palabra. Nunca tuve contacto con él, como lo expliqué en muchas entrevistas. Yo soy operador de ‘steadicam’ que es un soporte y llevo un monitor. Yo no puedo verlo a él porque estoy viendo el monitor. El plano que yo doy lo tengo que ver por el monitor. Yo no tengo visual con la persona cuando estoy haciendo una toma. El monitor va a la altura de mi cintura, prácticamente estoy viendo el piso”, dijo el camarógrafo en charla con RCN.

Jhonny Jackson, sorprendido con lo que dijo el ‘Dibu’, aseguró que nunca hubo contacto visual con el arquero: “Es increíble que después de dos meses venga a decir eso. Está echándole culpa a los demás por sus malos comportamientos. Qué asuma, cómo viene a decir dos meses después que yo me estaba riendo. Es ridículo, este tipo ya es la tapa. Una persona que es un personaje público, un deportista, debería ser un ejemplo para los niños. ¿Por qué no acepta que cometió un error? Ahora viene a culparme a mí. Es imposible, yo no tuve contacto visual con él”.

Cerró asegurando que su intención nunca fue molestar al portero de la Selección Argentina: “Invasivo es que yo le ponga el lente en la cara, pero ahí se ve que se tiene que estirar para pegarme y el tipo tiene unos brazos larguísimos. Es ridículo lo que está diciendo. No tiene ninguna base. Hay que tener pantalones, uno no puede andar por la vida echándole la culpa a los demás. Yo también tengo hijos, que coja seriedad, ya no es un niño. Es un ejemplo como deportista, que asuma“.

