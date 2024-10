La Selección Colombia hundió mucho más en la crisis a Chile, tras la goleada 4-0 que le propinó en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, resultado que dejó en la cuerda floja la posibilidad para los australes de poder clasificarse al Mundial del 2026, tema que tiene muy triste a sus aficionados.

Han sido muchos los cuestionamientos al equipo chileno, inicialmente al entrenador Ricardo Gareca, debido a sus convocatorias, planteamientos y por no poder encontrar la manera de sacarlos del mal presente, razón por la que muchos piden que se dé su salida, situación que podría concretarse en los próximos días.

Pero las críticas también van hacia los jugadores, especialmente los que han mostrado poco compromiso con la selección, como se dio con el jugador Carlos Palacios, quien abandonó la concentración chilena, aludiendo problemas personales, antes de viajar hacia Barranquilla para el partido con Colombia, situación que generó controversia.

La sanción de la FIFA en Chile

Precisamente por lo ocurrido con el futbolista Palacios, la FIFA tomó la decisión de no permitirle al jugador disputar su próximo partido con Colo Colo por la Liga Chilena, esto debido a que para la entidad que rige el fútbol en el mundo, el futbolista salió de la concentración de manera unilateral, hecho que no es permitido en una fecha FIFA.

Carlos Palacios con Chile ante Brasil. Foto: Imago.

“Pueblo colocolino acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido de mañana (16 de octubre), debido a un artículo que dice que yo salí unilateralmente de la selección, cosa que no sucedió. ¡Hoy fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa donde me necesitan! Como no puedo jugar y jamás perjudicaría al club ni a mis compañeros, respeto la decisión. Colo-Colo es todo. ¡Le doy gracias a los hinchas, compañeros, cuerpo técnico y al club por apoyarme en estos momentos! Confío totalmente en mis compañeros y mañana estaremos todos juntos como siempre”, contó el jugador por medio de sus redes sociales.

¿Podría recibir una sanción la Selección de Chile?

De momento, la sanción ha sido para el jugador de la Selección de Chile, quien seguramente no será más tenido en cuenta por el entrenador Gareca, pero no se descarta que la propia selección por el comportamiento del futbolista, que es blanco de muchas críticas por parte del pueblo chileno, exceptuando la afición de Colo Colo que lo respalda.

