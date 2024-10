La Selección Colombia goleó a Chile por 4-0 en el Metropolitano de Barranquilla, dejando más hundida en la crisis a los ‘australes’, los cuales ven cada vez más lejana la posibilidad de poder clasificarse al Mundial del 2026, razón por la que los hinchas y la prensa de dicho país, piden que se den cambios, antes de quedar completamente eliminados.

Publicidad

Publicidad

El gran apuntado de la pobre actualidad de Chile es el entrenador Ricardo Gareca, técnico que es blanco de críticas por sus planteamientos, convocatorias y las decisiones que toma en los partidos, en donde no ha podido encontrarle la forma al equipo y con el pasar de las jornadas el rendimiento es muy pobre.

Después de la goleada ante Colombia, los fanáticos chilenos han pedido, por medio de las redes sociales, que se dé la salida del ‘Tigre’, teniendo en cuenta los malos resultados, pero especialmente por ser goleados en Barranquilla, siendo este el resultado más abultado que han sufrido a lo largo de la Eliminatoria en su historia.

Ricardo Gareca dejó la puerta abierta para su salida

Después del final del partido, en rueda de prensa ante los medios de comunicación, Ricardo Gareca habló sobre su futuro, en donde no ocultó su malestar por la actualidad de Chile, pero también confesó que no la está pasando bien, por lo que no descartó su salida, aunque indicó que no será una decisión que tomará solamente él.

Publicidad

Publicidad

Colombia vs. Chile por Eliminatorias al mundial 2026. Foto: Imago.

“Creo que sí, es difícil sostener el proceso. Pero no tengo la respuesta. No puedo dar una respuesta concreta. Lógicamente, siempre me invaden cosas. A todos, en la misma manera que ustedes sienten un montón de sensaciones, yo también las siento”, expresó el argentino, quien le ha tocado lidiar con las críticas de un referente histórico de Chile, como Arturo Vidal.

¿Cuándo se define el futuro de Ricardo Gareca?

Ante la pregunta de un periodista sobre cuándo definiría si seguiría en Chile o no, el ‘Tigre’ aseguró que no le gusta tomar decisiones en caliente, por lo que hablará con su cuerpo técnico, para en los próximos días decidir qué pasará con su proceso.

Publicidad

Publicidad

ver también La reacción de la prensa de Chile ante la goleada de la Selección Colombia

“No acostumbro tomar resoluciones en caliente. Quiero pensar, quiero enfriarme. Entonces, bueno, hoy por hoy todo lo que usted analizó es algo en lo que coincido. Es un proceso difícil, complicado… Pero para tomar una determinación, no estoy hoy. Necesito tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico”, expresó Gareca.