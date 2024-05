RIYADH, SAUDI ARABIA – MAY 27: Cristiano Ronaldo celebra su nuevo récord mundial. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Cristiano Ronaldo, ad portas de sus 40 años, sigue más vigente que nunca en el fútbol mundial. Considerado uno de los mejores jugadores del mundo, acaba de imponer un récord nunca antes visto en el fútbol mundial. El partido de Al Nassr contra Al Ittihad sirvió para decretar, no solamente uno, sino dos marcas que sorprenden al planeta.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.