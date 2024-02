En las últimas horas, la prensa inglesa filtró la que sería la operación más cara de la historia del fútbol mundial. Superaría el pago del PSG por Neymar al FC Barcelona, que fue cercano a los 222 millones de euros. The Athletic asegura que Al Ittihad, equipo que dirige el argentino Marcelo Gallardo, ofreció 235 M€ para llevar a la estrella del Liverpool a la Liga de Arabia Saudita.

