La gala de los premios The Best FIFA Football Awards™ de 2021 tendrá lugar el 17 de enero de 2022.

A votar se dijo: todos los nominados para los premios 'The Best' de la FIFA en 2021

Desde este 22 de noviembre hasta el 10 de diciembre, todos los aficionados al fútbol en el mundo podrán participar de las votaciones abiertas de la FIFA para votar por cada una de las categorías que se premiarán para la gala 'The Best'. La máxima organización del fútbol ya publicó todos los nominados para ser premiados el próximo 17 de enero de 2022 donde se elegirá el premio más esperado de todos: al mejor jugador del mundo en 2021.

Para el premio 'The Best' en la rama masculina, la FIFA entregó una lista de 11 jugadores nominados a ser el mejor del mundo en la actual temporada. Como ya es costumbre, se destacan los nombres de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el favoritismo de este año recae en jugadores como N'golo Kanté o Jorginho, ambos jugadores del Chelsea.

Premio The Best al Jugador de la FIFA:

Karim Benzema (Francia, Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC)

Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC /Manchester United FC)

Erling Haaland (Noruega / BV. Borussia 09 Dortmund)

Jorginho (Italia / Chelsea FC)

N’Golo Kanté (Francia / Chelsea FC)

Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona / Paris Saint-Germain)

Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC)

Además de esta lista, también se entregaron los nombres de los técnicos candidatos a ganar el premio al Mejor DT del mundo. Se destacan los nombres de Antonio Conte (campeón de la Euro 2020) y Lionel Scaloni (campeón de la Copa América 2021). Otro sudamericano nominado es el estratega argentino, Diego Simeone (campeón de LaLiga 20/21, Atl. Madrid)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino:

Antonio Conte (Italia / FC Internazionale Milano / Tottanham Hotspur FC)

Hansi Flick (Alemania / FC Bayern München / selección de Alemania)

Pep Guardiola (España / Manchester City FC)

Roberto Mancini (Italia / selección de Italia)

Lionel Sebastián Scaloni (Argentina / selección de Argentina)

Diego Simeone (Argentina / Atlético de Madrid)

Thomas Tuchel (Alemania / Chelsea FC)

Por último, y no menos importante, también se revelaron las listas de candidatas/os para recibir los premios 'The Best' en la rama femenina para jugadores y entrenadores/as. También están los listados para los premios a mejor portero y portera de la FIFA para 2021. En el portal FIFA.com, todos los aficionados al fútbol podrán ingresar y dejar su voto para elegir a los mejores de cada categoría.