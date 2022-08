Las redes sociales estallaron al conocer que los jugadores del PSG no estaban en la lista de nominados.

Este viernes se conoció el listado de los 30 jugadores nominados a ganar el Balón de Oro y las redes sociales no se hicieron esperar con mensajes a favor y en contra con respecto a los jugadores que aparecen en la lista. Uno de los que más llamó la atención en nuestro continente fue el nombre de Luis Díaz, quien se convirtió en el cuarto colombiano en aparecer en el selecto grupo.

Hubo dos nombres que causaron sorpresa y no precisamente por aparecer en la lista, sino todo lo contrario, brillaron por su ausencia. Es el caso de Lionel Messi, el más ganador de este premio con siete balones, y Neymar, referente de la Selección de Brasil. Los comentarios no se hicieron esperar y las fuertes críticas llenaron las redes.

“Que Leo Messi esté fuera de los candidatos a ganar el Balón de Oro es un insulto al fútbol. Puedes no darle el premio, pero no incluirle en la lista de los 30 mejores del mundo, es faltarle al respeto”, afirmó un periodista en twitter.

Otro de los comentarios que más furor causo fue el de otro seguidor que no se hizo esperar con su opinión: “tengo la sensación que a Messi, a CR7 y Neymar también, se los mide con una vara mucho más alta que al resto, la de ellos mismos. No creo que deban ganarlo, pero no podés dejarlos afuera de una lista de 30”.

Esta es la lista con los 30 nominados

Luis Díaz (Liverpool).

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leao (AC Milan)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern Múnich - Barcelona)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (AC Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin Núñez (Benfica - Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Sadio Mané (Liverpool)

Sébastien Haller (Ajax - Borussia Dortmund)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin de Bruyne (Manchester City)

Dusan Vlahovic (Fiorentina - Juventus)

Virgil Van Djik (Liverpool)

Joao Cancelo (Manchester City)

Kylian Mbappé (PSG)

Erling Haaland (Borussia Dortmund - Manchester City)