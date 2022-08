El exjugador Iván René Valenciano, uno de los más reconocidos de la década del 90', le apuntó a Luis Díaz luego del partido contra Manchester United, y le dejó un mensaje que no deja de causar críticas. En vivo en Win Sports, el ahora analista de fútbol, sorprendió con sus palabras sobre Lucho.

Vale resaltar que Luis Díaz fue titular contra Manchester United en una línea de tres con Roberto Firmino y Mohamed Salah. Lucho tuvo algunas aproximaciones al arco de De Gea, pero la defensa rival lo tuvo bien referenciado y no le dieron espacios para que el volante colombiano hiciera de la suyas.

Un Manchester United que cambió por completo y no dejó opciones a Liverpool, que en cancha tuvo grandes aproximaciones, pero no fue eficaz, mientras que el local no le huyó a la presión y siempre estuvo dispuesto a marcarle goles a los 'Reds' y le ganó 2-1. Iván René Valenciano no perdonó a Luis Díaz.