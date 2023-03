Radamel Falcao García es uno de los mejores jugadores que ha tenido Colombia en la última época, hay quienes se atreven incluso a decir que es el mejor de la historia, dejando de lado a futbolista como el 'Pibe', Rincón, Asprilla, James, entre otros, y seguramente hay argumentos para este defensor de esa posición.

Lo cierto es que, aunque no pasa un buen momento en el Rayo Vallecano donde no suma minutos y no es un jugador importante para el entrenador, sumó un nuevo récord que lo pone en lo más alto del Fútbol Colombiano.

El 'Tigre' fue elegido entre los 100 mejores jugadores del siglo XXI por la reconocida revista inglesa FourFourTwo , siendo el único colombiano en aparecer en el top. Su exitosa carrera en Europa, en especial en el Porto y Atlético de Madrid, lo pusieron en el puesto 54, incluso dejando por fuera a cracks como Di María, Cafú, Riquelme, Roberto Carlos, entre otros.

“A donde ha ido 'El Tigre', le han seguido los goles. La odisea futbolística del colombiano lo ha llevado a siete países diferentes, con sus etapas más exitosas en Oporto, Atlético de Madrid y Mónaco. Ganó títulos consecutivos de la Europa League con diferentes clubes en 2011 y 2012 para Porto y Atleti, un título de Ligue 1 con Mónaco y es el máximo goleador de todos los tiempos de Colombia con 35 goles en 90 partidos”, son los argumentos de la revista.

Por otro lado, el top 100 es liderado por Lionel Messi, seguido de Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta. También aparecen nombres como los de Ronaldinho, Xavi Hernández, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Manuel Neuer, Kaká y Luis Suarez.