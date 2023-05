Ya es habitual que en los partidos de la Champions League, Sergio 'El Kun' Agüero haga transmisiones en vivo durante los partidos del Manchester City y con su elocuencia y ocurrencias hacen divertir a todos los que disfrutan de su contenido. Y así mismo va dejando recados en medio de todo lo que dice.

Esta vez el 'palazo' se lo llevó Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ya que al exjugador del club 'citizen' no le gustaron las decisiones que tomó a lo largo del partido. Pero lo que más 'lo sacó de quicio' fue que en los 90 minutos no le hubiera dado paso a su compatriota, Julián Álvarez, y hubiese mantenido los mismos 11 jugadores todo el encuentro.

"No entiendo por qué no pone a Julián. A veces yo me pregunto... Pero bueno...", expresó el Kun en una transmisión de Twitch en la que reaccionó en vivo al partido que se disputó en el estadio Santiago Bernabéu. Y agregó: "Teniendo a Haaland... Aparte, Pep no se casa con nadie". Y luego, dijo: "Yo pondría a Julián casi todos los partidos. ¿Por qué? Porque lo necesito activo. Necesito que esté ahí, con chispa".