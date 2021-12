Javier Saviola, delantero argentino y voz autorizada del fútbol sudamericano que además pasó FC Barcelona y compartió en la Selección Argentina con Lionel Messi y José Pékerman, habló del fútbol colombiano, se refirió a los delanteros patrios y elogió a Radamel Falcao García, hoy en el Rayo Vallecano de España.

El exdelantero argentino, ahora embajador de la Liga de España, pasó por Colombia y también habló de algunas amistades que tiene por acá y exaltó las capacidades de los nuestros en el exterior. Dijo que mantiene contacto con Juan Pablo Ángel y Mario Alberto Yepes y tuvo palabras para describir a José Pékerman, hoy con la Selección Venezuela.

Respecto a Falcao, comentó que tiene un olfato goleador que devora en cualquier cancha, así como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Zlatan Ibrahimovic. Reconoció que Radamel es uno de los mejores delanteros del fútbol mundial y no tuvo inconveniente en decir que Rayo Vallecano cuenta con un artillero letal.

"Sinceramente de Radamel no me sorprende nada. Lo he seguido en toda su carrera y es uno de los grandes delanteros que ha dado el fútbol mundial. Me llamaba la atención la manera en que llegaría, pero en el sentido del gol y la experiencia que tiene, no me sorprendió. Como también me sorprendió que el Rayo Vallecano haga tanto esfuerzo para contratar una figura como él que les permita dar lucha en Liga. No me sorprende para nada que esta haciendo Falcao hoy", dijo Javier Saviola.