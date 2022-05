Luis Díaz le cambió la cara al Liverpool cuando ingresó en el segundo tiempo del partido que terminó ganando por 2-3 ante el Villarreal por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League, actuación que fue destacada por el técnico Jurgen Klopp.

El DT alemán destacó lo importante que fue el guajiro con su ingreso, pero no quiso culpar al futbolista que salió que fue Diogo Jota, con la intención de mantener bien la armonía en la interna del equipo.

"En la primera parte no se ha visto a ese equipo monstruoso, pero es culpa del Villarreal. Reaccionar como hemos reaccionado ha sido increíble. Luis Díaz ha tenido un impacto increíble pero no quiero personalizar, y la culpa no es de Jota, era de todos. Hemos cambiado a él, pero no éramos nosotros. En la segunda parte lo hemos sido, y por eso hemos ganado el partido", dijo el entrenador de los ‘Reds’.

Ahora el Liverpool buscará conseguir el título de la Champions, teniendo como una de sus piezas principales al colombiano Luis Díaz.