El futbolista colombiano no puso llegar al equipo español como lo deseaba.

Se cerró el mercado de transferencias de la Liga de España y James Rodríguez no pudo cumplir de momento su objetivo de jugar en el Valencia, es por esto que las redes sociales explotaron.

El mediocampista fue uno de los grandes protagonistas de las últimas horas en España, debido a la posibilidad de regresar a esta competencia, la cual se vio frustrada por la negativa del Al Rayyan de rescindirle el contrato.

Ante no poder ir a La Liga, las redes sociales no perdonaron y explotaron con memes en los que se burlan del no arribo de James al Valencia.

De momento, Rodríguez deberá seguir en el fútbol de Qatar, aunque aún le queda la posibilidad de poder ir a otras ligas como la de Turquía, Portugal o Bélgica, que todavía tienen abierto el mercado de fichajes.

Aquí algunos memes contra James: