No tienen rival: Liverpool tiene el mejor ataque de la historia gracias a Luis Díaz

La llegada de Luis Díaz a Liverpool ratificó el mejor ataque del mundo en esta temporada. Desde que el colombiano está en tierras inglesas, la zona ofensiva del entrenador Jürgen Klopp no tiene fin y se impulsó mucho más, armó un tridente de miedo junto al egipcio Mohamed Salah y el senegalés Sadio Mané.

No hay duda, el aporte de Luis Díaz dio confianza y motivación para seguir en el camino por el título en Inglaterra y ahora más ilusionados que nunca con la Champions League, donde se verán las caras con Real Madrid. Los números que recolectan en la prestigiosa revista FourFouTwo, muestran al equipo más goleador del mundo.

La publicación del medio inglés lo calificó como el mejor ataque del mundo con 102 goles entre todas las competiciones. Liverpool es una avalancha de miedo y en dicho número, el colombiano Luis Díaz aportó cuatro anotaciones y dio dos asistencias, en apenas tres meses de competencia en este club.

Incluso, FourFourTwo califica "con fuerza", que el ataque de Liverpool "es uno de los mejores de la historia". Hasta el momento, en la Premier League, Liverpool es el equipo con más goles. Tiene 86 marcados y tres de sus estrellas están en el top cinco en la tabla de artilleros: Mohamed Salah suma 22 dianas, Diogo Jota 15 y Sadio Mané 14.

Lo que complementa el dato es el recambio y mucho más teniendo en cuenta el remate de temporada que se vive en Europa, pues al menos Luis Díaz se mantiene en la tendencia estadística de los tres anteriormente mencionados, por estos detalles, Four Four Two lo consideró como el ataque más poderoso del mundo.