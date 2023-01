Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, ídolo en Argentina y en Barcelona, aunque su salida del club español que lo vio crecer y hacerse como profesional, no fue la mejor y terminó siendo polémica.

En días anteriores se conocieron algunos chats que ya le dan la vuelta al mundo en los cuales varios directivos se refirieron al jugador argentino, pero no lo hicieron de buena forma y, por el contrario, lo llenaron de insultos. En su momento, la ‘guerra’ con el presidente Josep María Bartomeu, no dejó bien parado a ninguno. Pues nadie quería la salida del máximo ídolo de la institución, al final todos conocieron el desenlace, pero no las charlas internas.

Román Gómez Ponti dijo: "Barto, de verdad, no se puede ser tan buena persona con esta rata de cloaca. El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, traspasos, renovaciones, patros (patrocinadores) solo para él".

Lo que más llamó la atención y sorprendió a todos fueron las fuertes palabras y acusaciones en contra de Messi: , "y sobre todo el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barcelona la vida... ah! Pero cuando vienen mal dadas (pandemia) recibes el mítico WhatsApp: "presi, bájales el sueldo a los demás, pero a mí y a Luis no nos toques. Ojalá marche entre la indiferencia de la gente, que es lo peor que le puede pasar (un pesetero más)".

Por ahora Messi no ha dado respuesta alguna y seguramente no lo hará, pero se espera que alguien del entorno del jugador del PSG de algunas declaraciones al respecto.