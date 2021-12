Uno de los grandes problemas que tenía el mercado invernal de Europa tenía que ver con las normativas UEFA sobre la reinscripción de jugadores en sus certamenes. Hast hace un tiempo, ningún jugador podía disputar algún torneo internacional con dos equipos durante la misma temporada. Ese bache provocó que, durante mucho tiempo, la ventana de fichajes de cada enero no fuera tan movida.

Sin embargo, eso cambió. UEFA modificó sus estatutos y ahora un futbolista puede jugar la Champions League o la Europa League con dos equipos diferentes durante la misma temporada. Eso pequeño, pero significativo cambio es el que puede ilusionar a Luis Fernando Díaz para seguir jugando la Liga de Campeones, apesar de que el Porto fue eliminado y cayó a la fase final de la Liga de Europa.

En enero de 2022, el guajiro podría cambiar de equipo para jugar con cualquiera de los 16 clubes que clasificaron a los octavos de final de la Champions League. Por ejemplo, el Liverpool que ha sido el más interesado en contratar al cafetero. Si ese movimiento se concreta, Jurgen Klopp lo puede inscribir para que haga parte de los 'Reds' en los octavos de final.

En dado caso que no se concrete la venta de Díaz en el mercado de invierno, al colombiano no le quedará otra que continuar jugando con el Porto y figurar en la UEFA Europa League. Este es el segundo torneo internacional europeo con mayor relevancia. Sin embargo, no es un campeonato que goce de mucha popularidad.