Luis Díaz no pierde tiempo y apunta a la titular del Liverpool para seguir aumentando sus números en la Premier League.

Luis Fernando Díaz pasa la página de la doble fecha de la Selección Colombia por Eliminatorias Conmebol y vuelve a concentrarse en la Premier League. Lucho ya se instaló nuevamente en Liverpool y ahora sigue con la idea de ser figura y aumentar sus puntos tras la confianza del técnico Arne Slot.

Cabe recordar que cuando los rumores en Europa colocaban a Luis Díaz en PSG o FC Barcelona, el técnico Arne Slot de inmediato le dio confianza y apagó las versiones de la prensa. Lucho siguió como extremo, en algunos momentos como mediapunta y con una real posibilidad de gol que lo ha convertido en uno de los mejores futbolistas de este comienzo de temporada en la Premier League.

Es tanto el dominio de Luis Díaz, que su baile colombiano se deja ver en tres partidos jugados y tres goles (un doblete ante Manchester United), siendo figura, ocupando los ‘Team Of The Week’ y cambiando las versiones de la prensa, pues dejaron de hablar de una posible salida y ahora exaltan su talento con la camiseta roja. Este gran comienzo ilusiona a los ‘Reds’ con gran campaña no solo en Premier, sino en Champions League.

Apenas bajó del avión, con la sonrisa por el buen andar de la Selección Colombia en las Eliminatorias, Luis Díaz se puso a disposición del técnico, no pierde tiempo y apunta a la titular para seguir aumentando sus números. Son registros que pueden ser históricos, siempre y cuando el guajiro mantenga el promedio anotador de los tres primeros partidos.

¿A cuántos goles está Luis Díaz de ser el colombiano con más goles en la Premier League?

Es la pregunta que se hacen en Colombia. Pues bien, hay que resaltar que el primer puesto lo tiene Juan Pablo Ángel, un ídolo del Aston Villa. Sigue Hamilton Ricard, quien hizo historia en el Middlesbrough. En la tercera posición está Hugo Rodallega tras sus buenos momentos con Wigan y Fulham.

Luis Díaz es cuarto, siendo el único activo en la Liga actualmente, pero aun con una amplia diferencia por cortar. El quinto en el ranking es Faustino Asprilla, empatado con Jefferson Lerma, quien ya está muy lejos y su puesto en la cancha no le permite mantener una regularidad goleadora.

Ángel es líder con 44 anotaciones, Ricard tiene 31 y Rodallega suma 29 goles. Luis Díaz se asoma al Top 3 con 19 celebraciones, a 10 del tercer puesto y a 25 del número mágico de Juan Pablo. Lucho, con 27 años, apunta a quedar en lo más alto de este prestigioso ranking. ¿Le alcanzará?