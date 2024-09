La prueba reina por la que Luis Díaz es criticado en la Selección Colombia

Otra jugada que puede sustentar el abuso de Luis Díaz es la que se dio en el descuento al finalizar el partido. Recuperó Juan Camilo Portilla y contragolpe. Pase largo para Jhon Córdoba, toque a Jefferson Lerma y Richard Ríos recibió por el interior para habilitar a una gacela llamada Daniel Muñoz, era para liquidar al rival, pero Dibu Martínez atajó. El rebote le quedó a Luis Díaz, quien pudo dar retroceso a Ríos, quien tenía mejor perfil para rematar y sin marca alguna. Lucho no la hizo, aguardó con la pelota y la defensa argentina le ganó.

-¿Por qué odian a Luis Díaz? ¿Por costeño? ¿Por ser del Junior? -No

El video muestra dos cosas. Primero, lo bueno: Total monólogo de técnica en la cancha, talento de Luis Díaz en el regate, la capacidad en encarar al rival y la potencia para la diagonal hacia adentro desde la banda. Lo malo: La no finalización o el trámite en el avance ofensivo, destruyendo la táctica.

Luis Fernando Díaz es gran figura de la Selección Colombia y eso está más que confirmado al voltear a mirar la Premier League y ver que es uno de los mejores extremos del mundo. Lucho es inamovible en el once titular del técnico Néstor Lorenzo, es fundamental en el tridente de ataque y la sociedad con James Rodríguez ilusiona con ganarse las miradas en el Mundial 2026, pues es cuestión de tiempo para que la ‘Tricolor’ clasifique.

