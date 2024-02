Sigue la novela entre Kylian Mbappé y Real Madrid, la misma que hace varias temporadas dio de qué hablar por un posible fichaje de la ‘Casa Blanca’ con el delantero francés. Al parecer el interés que había del jugador campeón del Mundo en 2018 y subcampéon en 2022 era cierto y habría tomado la decisión de ir al ‘merengue’, así lo aseguran desde Francia.

Aseguran que Mbappé tomó una decisión y le dijo sí al Real Madrid

Le Parisien, medio galo, llamó la atención de todo el mundo al dar la exclusiva, aunque no dan por confirmado el acuerdo con el conjunto blanco que viene peleando por su fichaje desde 2018, sí aseguran que esta vez es una realidad.

“La mayor estrella del fútbol francés se unirá al club más grande del mundo la próxima temporada. Mientras tanto, en Madrid reina el optimismo mientras entre bastidores se negocia el mayor contrato del vestuario para el capitán de Les Bleus”, dijo el medio en su nota.

Habrá que esperar la confirmación o un pronunciamiento oficial del jugador o cualquiera de los equipos, puesto que ya se venía hablando de su salida del PSG donde siente que ya cumplió su ciclo y ve que no puede crecer más. Los resultados hablan por sí solos, pues más allá de lo local, no ha podido triunfar con el conjunto parisino.

Con el Real Madrid podría haber una oportunidad de seguir creciendo y ganando títulos, pues siempre es protagonista a nivel local, pero también en la Champions League donde es el máximo ganador de la competición. Los días darán la razón y confirmarán la noticia que dio Le Parisien.

Hazard llama presumido al Real Madrid y cuenta por qué no brilló en España

En una entrevista que le dio la vuelta al mundo, Hazard habló del Real Madrid y de Zinedine Zidane: “fui seguidor de Zidane desde pequeño, el Bernabéu, la camiseta blanca… El Madrid tiene un encanto que los demás no tienen, es un club especial. Pero más allá de eso, creo que no encajo. Es un club un poco presumido y yo no soy así. La forma cómo jugábamos no me gustaba, pero era mi sueño. No podía acabar mi carrera sin venir aquí”.