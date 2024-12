Horas difíciles para James Rodríguez en Rayo Vallecano. Cuando se creía que el juego contra Real Madrid iba a marcar su reaparición, pasó todo lo contrario y la crisis aumenta cada día más. En la previa del partido por la fecha 17 de LaLiga, el jugador colombiano habló con Marca y pareciera que en vez de mejorar la relación con el técnico Íñigo Pérez, la situación habría empeorado.

La duda está sobre la mesa y no se sabe con exactitud si la decisión tomada por el cuerpo técnico es, efectivamente, un castigo, pasa por una determinación técnica o es lesión. Lo cierto es que un partido contra Real Madrid sirve para tener en cuenta, siempre, más allá de las situaciones, a un talento como James Rodríguez, quien puede solucionar en el frente de ataque.

En principio, se creyó que era una especie de “castigo” por su charla con Marca, ya que en las últimas horas, se conoció la versión de que James Rodríguez habría sufrido un golpe en un entrenamiento que lo dejó por fuera de convocatoria y en observación médica. Así lo da a entender el periodista de Radio Marca, Pedro Villa.

“James sufrió ayer un golpe en el entrenamiento y está pendiente de pruebas. Es baja por lesión ante el Real Madrid, no por decisión técnica”, dijo Pablo Villa en Marca.

“Quiero jugar más, pero ya no son decisiones mías. Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no, no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia”, fueron las palabras en Marca, que dejan ver lo alejado que está el jugador con el cuerpo técnico.

Rápidamente, el entrenador Íñigo Pérez fue cuestionado por las palabras del jugador en conferencia de prensa: “Entiendo que tanto James como el resto de jugadores que quizá no participen todo lo que quieren, protesten, se quejen, hablen mal del entrenador en entornos cercanos. Pero yo lo que veo es que todos entrenan bien, todos compiten de lunes a sábado, todos quieren jugar y tienen respeto hacia mis decisiones”.