Hasta el momento, Manchester United ha decidido no ejercer la opción de compra por Amrabat, aunque estaría interesado en renovar la condición de préstamo por el jugador marroquí y se espera que entre clubes se puedan pactar los nuevos términos, según informa Fabrizio Romano en su canal de Youtube.

Richard Ríos celebra en la Copa América 2024. (Photo by Jared C. Tilton/Getty Images)

El volante se describe como le gusta a los entrenadores actualmente. Es ‘un jugador moderno’, es decir que tiene recuperación de pelota, salida rápida, primer pase y hasta puede ser un mediapunta en el área rival. Se destaca su media distancia. Un ‘Box to Box’ que se devora el mediocampo, tal como gusta en Inglaterra.

El volante no solo se ganó la titularidad en la Selección, sino que su cotización aumenta en el mercado de pases. Es casi inminente su salida del Palmeiras de Brasil, los grandes de Europa lo comienzan a ver muy seriamente como refuerzo y alistan la chequera. Uno de ellos es el Manchester United, que ve en Richard Ríos un elemento clave para inyectar calidad a la zona media de la cancha.

