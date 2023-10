No para de crecer la enorme polémica que hay en el fútbol de Inglaterra, tras el insólito fallo de la terna arbitral del juego que protagonizaron Tottenham y Liverpool, en la Fecha 7 de la Premier League. En ese juego, a Luis Fernando Díaz le anularon un gol completamente lícito en el primer tiempo de juego. Al final, los Spurs se llevaron la victoria por 2-1 en casa y los ‘Reds’ acabaron con 9 hombres en el terreno de juego.

La Premier League y el Organismo Arbitral en Inglaterra decidieron revelar los audios del VAR para verificar lo que había ocurrido. Allí quedó en evidencia el error que cometieron los árbitros en la revisión de la jugada y la comunicación que tuvieron. En cuestión de segundos, se desconcentraron y un mensaje fue malinterpretado en el terreno de juego.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

Una vez que los audios del VAR se hicieron públicos, la polémica creció y Liverpool ya está moviendo fichas para analizar la determinación que tomará al respecto. Jürgen Klopp también reaccionó, de forma pública, y dejó ver las primeras intenciones del club tras conocer el error que derivó en la anulación del gol lícito de Luis Díaz. El alemán aseguró que lo más justo es que el partido se repita.

“Sí, fue un error, un error evidente y creo que después habría habido soluciones. Y puedo decir de inmediato, incluso probablemente algunas personas no quieran que lo diga, pero no tanto como entrenador del Liverpool, sino más bien como persona del fútbol, creo que el resultado debería ser una repetición. Así es, probablemente no suceda“, explicó Klopp.

Jürgen Klopp, sin rencores con los árbitros del juego Tottenham – Liverpool

Mientras se conoce la determinación oficial del Liverpool respecto a lo ocurrido en Londres, Jürgen Klopp ya tiene a su equipo concentrado y trabajando para afrontar el próximo partido. Disputarán el segundo partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League. Sabe que su equipo es favorito para ganar este torneo y necesita a la plantilla completamente enfocada en afrontar este campeonato para no defraudar.

Por esa razón, zanjó el tema de la polémica del gol mal anulado a Luis Díaz asegurando que no tiene nada en contra de los árbitros. Se mostró comprensivo y aseguró que luego llegará el momento de discutir con tranquilidad lo que ocurrió en ese partido. “No estoy enojado con ninguno de ellos o lo que sea… No está permitido ir a por ellos de ninguna manera. Cometieron un error y se sintieron fatal esa noche, estoy 100 por ciento seguro, y eso es suficiente para mí. Entonces nadie necesita más castigo o lo que sea“, finiquitó el DT del Liverpool.