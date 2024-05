Liverpool FC y Aston Villa cerraron la fecha 37 de la Premier League 2023-24 con un espectáculo digno para brindar con champagne. Seis goles y emociones al más alto nivel se vivieron en un partido que inició con un error de Emiliano ‘Dibu’ Martínez que puso a celebrar a Luis Díaz. El entrenador Jürgen Klopp habló de esa jugada.

De entrada, Klopp, como suele ser su característica de mostrar respeto frente a los jugadores rivales, se encontró a ‘Dibu’ Martínez en el túnel del estadio Villa Park antes de que los futbolistas salieran a calentar y lo saludó con un choque de manos y un abrazo. Hasta el mismo DT del Liverpool no iba a poder creer el error del arquero argentino.

El árbitro Simon Hooper dio el pitazo inicial y el reloj de juego no alcanzó a llegar a los dos minutos cuando un centro de Harvey Elliott rebotó en el pecho del defensor central Pau Torres. Martínez quedó mal parado, pero tuvo la fortuna que el balón le llegó a las manos. Sin embargo, a ‘Dibu’ se le escapó la pelota y cuando intentó recuperarla terminó por meterla en su propio arco. Le regaló el primer gol a Liverpool.

Mientras que el arquero de Aston Villa cometía el error que representó el primer gol del partido para Liverpool, a Luis Díaz se le escapó una leve sonrisa y terminó celebrando con un par de aplausos a pocos metros de un Emiliano Martínez que no podía creer el insólito error que acababa de cometer.

El error de Dibu Martínez en Aston Villa vs. Liverpool. (Foto: Imago)

Liverpool tuvo todo para ganar el partido del 13 de mayo al ir arriba en el marcador por tres goles a uno con tan solo cinco minutos por jugar en el tiempo reglamentario. Sin embargo, el delantero colombiano Jhon Jáder Durán entró al minuto 34 del segundo tiempo y en tres minutos anotó un doblete para que Aston Villa terminara empatando el partido a tres goles.

El DT del Liverpool habló sobre el error de Dibu que puso a celebrar a Díaz

Luego del empate del Liverpool contra Aston Villa, Jürgen Klopp habló en conferencia de prensa sobre el error de ‘Dibu’ Martínez que puso a celebrar a Luis Díaz y no dudó en ser sincero en revelar lo que pensó cuando se dio esta jugada: “Los equipos de Unai Emery históricamente están sensacionalmente bien organizados. Querían ser agresivos y querían atacarnos y no pudieron porque éramos muy flexibles, eso me gustó mucho. Marcamos temprano con una cosa rudimentaria, no sé exactamente cómo pasó el balón por la línea; no lo vi correctamente desde mi posición y no pude verlo todavía”.

El último partido de ‘Lucho’ Díaz con Liverpool en la Premier League

Al quedar eliminados de la Europa League en los cuartos de final, la temporada de Liverpool termina con la última fecha de la Premier League 2023-24. ‘Lucho’ Díaz, Mohamed Salah y compañía, jugarán contra Wolverhampton el domingo 19 de mayo a las 10:00 A.M. sin la posibilidad de pelear por el título de la Liga de Inglaterra.