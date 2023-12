Como ya es costumbre, Liverpool vive días muy especiales con la llegada del fin de año. En esta época, el club aprovecha las festividades para adelantar varias acciones comunitarias en Inglaterra y el mundo entero. El conjunto de Anfield organiza diferentes eventos para ayudar los niños, jóvenes y adultos más necesitados de amor y apoyo en estas fechas navideñas. 2023 no fue la excepción y Luis Díaz estuvo presente para ayudar a su equipo.

Por estos días, hay un pequeño hincha del Liverpool que es furor en las redes sociales. Se trata de Dáire, un fiel hincha de los ‘Reds’ de tan solo 12 años y que ha demostrado su amor profundo por el club. Se hizo muy viral luego de que apareciera una grabación suya mientras entonaba el famoso ‘You’ll never walk alone’ con todo el sentimiento posible.

Díaz y Klopp le dio el mejor regalo de navidad a Dáire

A sus escasos 12 años, Dáire ya es un motivo de ejemplo y superación. No tiene brazos y tampoco puede caminar, pero eso no ha sido impedimento para vivir con alegría y pasión. Sobre todo por su fanatismo con el Liverpool. Es hincha fiel y apoya al equipo de manera incondicional. Su historia no tardó en llegar al vestuario que lidera Jürgen Klopp y el alemán se encargó de organizarle una sorpresa. Un agradecimiento por su forma de alentar al club en cada partido.

Junto con Luis Díaz y Darwin Núñez, Klopp y Liverpool contactaron a la familia de Dáire. Los invitaron a todos a conocer la sede deportiva del club y que el pequeño tuviera un día especial, conociendo a todos sus ídolos. El DT alemán fue el encargado de recibirlo y luego el colombiano le ofreció un detalle que sacó las lágrimas de alegría del niño.

(VIDEO) El hermoso momento que le regaló Luis Díaz a un pequeño hincha en Inlgaterra

Liverpool recuperó el liderato de la Premier League

Liverpool fue el único equipo de los tres que pelean la punta de la Premier League que pudo ganar en el Boxing Day. Aston Villa perdió contra el Manchester United en Old Trafford (3-2), mientras que la gran sorpresa de la Fecha fue la derrota del Arsenal ante West Ham en el Emirates Stadium (0-2). Con esos resultados, Luis Díaz y compañía ahora descansan en el primer lugar del fútbol británico.