El nivel de Devis Vásquez sorprende luego de su fichaje por el AC Milan cuando estaba en el Guaraní de Paraguay. Su paso por la segunda división de Inglaterra e Italia no fue el mejor y se alejó de una tentativa oportunidad en la Selección Colombia. Ahora en la Serie A de Italia, siendo figura, se vuelve a ilusionar.

Más exactamente, Devis Vásquez lleva cuatro partidos con la valla invicta. En su más reciente salida contra Fiorentina, Empoli empató 0-0 en el Estadio Carlo Castellani. Antes sacó el 0 contra Cagliari, Juventus y Monza, mientras que cedió un gol ante AS Roma y Bolonia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.