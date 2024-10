Finaliza el mes de octubre y no paran las malas noticias para James Rodríguez en España

Hay un nuevo partido del Rayo Vallecano y nuevamente importantes novedades con James Rodríguez, la gran figura de la Selección Colombia. El técnico Iñigo Pérez toma sus decisiones y alista lo que será el debut en la Copa del Rey, un torneo en que el club de vallecas puede visualizar y sorprender con un título.

Por la primera ronda de la Copa del Rey, Rayo Vallecano enfrentará al Villamuriel, un club de cuarta división, casi aficionado, que espera sorprender ante el favorito. Rayo Vallecano saldrá como gran candidato para pasar de ronda, pues el rival apenas y disputa el torneo ‘Autonómicas’, que es válido por la Real Federación Española de Fútbol.

La decisión de Iñigo Pérez no deja de ser polémica y hasta insólita, pues una de las importantes novedades en su titular para el juego ante el Villamuriel, es la no alineación de James Rodríguez. El compromiso se desarrolla en el Campo Municipal Rafael Vázquez Sedano, en la región de Castilla y León.

Y es que no solo es la titular. En redes sociales se conoció que James Rodríguez no ha sido visto en el estadio y no hizo parte ni siquiera de los viajeros Palencia, en el norte de España. Otro juego en el que el volante colombiano no está en la lista de convocados de Rayo Vallecano, lo que activa el mar de rumores sobre el presente del cucuteño en el fútbol español.

Según el periodista Sergio Nava, cercano al Rayo Vallecano, la baja de James Rodríguez para este partido se debe a molestias físicas. Parece que finalizada la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, en la que el jugador tuvo actuaciones contra Bolivia y Chile, se vio algo lesionado y ahora espera recuperarse lo más ´pronto posible para volver a las canchas muy pronto.

Cabe recordar las palabras del técnico de Rayo Vallecano días antes sobre James y la Copa del Rey, señalando esta competición como la oportunidad para que el volante colombiano vea minutos antes de finalizar el mes de octubre.

“Me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora, con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad”, dijo Iñigo Pérez tras el partido contra Alavés, el 26 de octubre pasado.

De esta manera, James Rodríguez finaliza el mes de octubre con solo 39 minutos jugados en el Rayo Vallecano, 26 contra el Mallorca y 13 ante el Valladolid, más molestias musculares que le impiden mantener la competencia en Rayo Vallecano. El colombiano adelanta recuperación para poder estar contra el Villarreal, el próximo 2 de noviembre.