Técnico del Rayo Vallecano anuncia cuándo pondrá a James Rodríguez

Íñigo Pérez no utilizó al volante colombiano en el triunfo por la mínima diferencia sobre Alavés, pero dijo cuándo lo pondrá.

Rayo Vallecano venció este sábado a Alavés por la mínima diferencia en un partido que tuvo de todo, menos la actuación de James Rodríguez, quien no vio ni un solo minuto. El colombiano no la pasa bien en su regreso a España, poco juega y el técnico Íñigo Pérez no confía en él pese a ser el mejor jugador de América en la actualidad.

El buen momento y los partidazos que hace con la Selección Colombia no son suficientes para ser titular con un equipo que su único objetivo es no descender. Si bien, el resultado acompañó al cuadro de Vallecas, hubo varias preguntas hacia el entrenador.

Técnico del Rayo Vallecano anuncia cuándo pondrá a James

Cuando le preguntaron a íñigo Pérez sobre la razón por la que no usó a James, el entrenador aprovechó para explicar el tema y dijo cuándo lo pondrá: “me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad”.

Por otro lado, habló sobre las sustituciones durante el partido en las que no tuvo en cuenta a James: “respecto a los cambios, yo creo mucho en jugar con el 4-2-3, con los extremos cerrados, en este caso, Álvaro y Embarba se emparejaban con el cambio. Intentar dejar libres a los centrales”.

Teniendo en cuenta las palabras del técnico de Rayo Vallecano, James Rodríguez sería titular o, por lo menos, sumaría minutos el próximo martes en la primera ronda de la Copa del Rey cuando visite al Villamuriel, juego que se iniciará desde la 1:00 p.m. (hora colombiana).

En LaLiga volvería el próximo sábado desde las 12:30 p.m. ante Villarreal , también en condición de visitante. En la tabla de posiciones es séptimo con 16 unidades y +2 en la diferencia de gol. Por ahora está a un punto de torneos internacionales.

