Kylian Mbappé ha sido el centro de atención en las últimas horas por el anuncio oficial de su llegada a Real Madrid. La estrella ha hablado públicamente por primera vez desde la salida del comunicado y ha hecho una fuerte revelación sobre lo que fueron sus últimos meses en el plantel de Paris Saint-Germain (PSG).

El trato hostil que tiene PSG con los futbolistas que se niegan a renovar sus contratos no es un asunto nuevo. Desde que se dio a conocer que Kylian Mbappé finalizaría su vínculo, se especuló con la posibilidad de que el club apartara al futbolista a modo de castigo. Esto nunca ocurrió, pero ahora se sabe el por qué.

Kylian Mbappé compareció ante la prensa este martes 4 de junio desde la concentración de la Selección de Francia. El delantero mostró su orgullo por llegar al plantel de Real Madrid y sacó a la luz pública los malos tratos que sufrió por parte de la dirigencia parisina.

Nueva etapa para Kylian Mbappé

Mbappé se anticipó a las preguntas sobre el tema y abrió la conferencia de prensa hablando sobre el anuncio de su llegada a la ‘Casa Blanca’. “Antes de empezar esta rueda de prensa, solo quería decir unas palabras. Todo el mundo conoce la noticia, es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso“.

“Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo. Me siento muy humilde ante la perspectiva y me gustaría dar las gracias a todas las personas que me han enviado mensajes y a todos los que han contribuido a esta operación, además de a Florentino Pérez, que me ha apoyado desde el primer momento” agregó.

Denuncia contra PSG

Luego de los agradecimientos, el jugador lanzó una fuerte denuncia contra la alta directiva de PSG. “Me hicieron entender que no jugaría en el PSG, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo“.

“Escucho las críticas. Creo que soy la persona más indicada para analizar mis actuaciones, así que es cierto que mi nivel de exigencia es más bajo. El mero hecho de jugar era un gran motivo de orgullo. Pero es seguro que el año que viene no me conformaré con un año como éste” añadió.