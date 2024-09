Este miércoles se jugó una nueva fecha de LaLiga de España. James Rodríguez volvió a ser tendencia tras el partido entre Rayo Vallecano que visitó a Girona y terminó 0-0. El ‘10’ de la Selección Colombia no la pasó bien, pues estuvo los 90’ minutos en el banco, decisión por la que el entrenador recibió fuertes críticas.

Impresentable decisión del técnico de Rayo Vallecano con James Rodríguez que critican en España

Íñigo Pérez también fue tendencia luego del 0-0 y no por el resultado, pues fue un marcador positivo teniendo en cuenta el contexto. Las críticas pasaron por no haber alineado a James Rodríguez, los comentarios no se hicieron esperar en redes sociales, pues hay quienes aseguran que era un partido perfecto para el ‘10’ que al día de hoy ha jugado un total de 20 minutos.

“100 años de historia tiene el Rayo Vallecano y James Rodríguez es campeón con dos Ligas en primera división de España. James es más todos los del Rayo no puedes tener al mejor jugador de América y dejarlo sin minutos.” “no pueden dejar a James Rodríguez en el banco”. “¿Qué estará pensando el técnico de ese equipo para no poner a James”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El plan que tienen en el Rayo Vallecano con James Rodríguez

Previo al partido de este miércoles ante Girona, el medio de comunicación The Athletic reveló cuál es el plan del Rayo Vallecano con James Rodríguez, asegurando que en el conjunto de Vallecas saben del talento de James y reconocen que de jugar como lo hace en la Selección Colombia les podría dar su mejor versión para cumplir con los objetivos.

“En el Rayo hay expectación por la llegada de un jugador de la calidad de Rodríguez. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que los compañeros están dispuestos a hacer sacrificios adicionales si su factor estrella ayuda al equipo a ganar partidos, de forma similar a cómo el trabajo duro de Argentina proporciona la plataforma para que Messi brille. Sin embargo, Rodríguez todavía tendrá que aceptar el espíritu meritocrático de Vallecas, donde el compromiso con la causa es necesario dentro y fuera del campo”, escribió el medio en su reporte.

