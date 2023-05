Hay unos fantasmas que siguen persiguiendo a James Rodríguez en su carrera como futbolista. Tras su salida de Olympiacos, el ’10’ sumó una nueva polémica en su carrera, por el que fue objetivo claro de duras críticas. Desde su salida del Real Madrid, no pudo consolidarse en ningún equipo. Otro club donde vivió algo parecido a lo que le ocurrió en Grecia fue en el Everton de Inglaterra. Cuando iba a empezar su segundo año en la Premier League, no tuvo otra alternativa que irse del equipo.

Sobre este capítulo, la única versión que se tiene es la de James Rodríguez. Estando en Qatar y ahora que es agente libre, él mismo aseguró que se vio obligado a irse de Everton por decisión de Rafael Benítez. El español le dejó claro que no contaría con él y le mostró la puerta de salida. Dicha novela acabaría con el colombiano fichando por Al Rayyan, equipo de los jeques cataríes.

Sobre esto, James volvió a hablar y lo hizo en entrevista con Andrea Guerrero y Eduardo Luis López. Dejó claro que él quería quedarse en Inglaterra, pero Rafael Benítez no le dejó otra alternativa que buscar un nuevo horizonte en el fútbol.

“El primer día de Rafa Benítez, me dijo: ‘Vete, vete porque yo quiero gente joven y que tenga energía’. Yo no iba a pelear con él. Había tenido un año espectacular y la gente me quería. Me quiere, todavía”

(VIDEO) James vuelve a dejar claro que Rafa Benítez lo echó del Everton