El empate 2-2 del Liverpool con el West Ham pasó a segundo plano. A pesar de que ese resultado dejó a los ‘Reds’ sin esperanzas de luchar por la Premier League, todas atención de este juego se desvió a Jürgen Klopp y Mohamed Salah. El alemán y el egipcio protagonizaron una feroz discusión delante de todo el estadio. Las cámaras captaron lo ocurrido y las imágenes le dan la vuelta al mundo entero.

El DT y la estrella del Liverpool se engancharon feo cuando faltaban 10 minutos para el final. Jürgen Klopp le dijo algo al oído a Mo Salah que desató toda su furia. El egipcio explotó por completo y le comenzó a decir de todo a su técnico. Mientras ellos dos discutían delante de todo el estadio, West Ham marcó gol y puso el 2-2 definitivo en el marcador. Como era de esperar, esta situación fue tema de conversación en la rueda de prensa.

Esto fue lo que dijo Jürgen Klopp por su cruce con Mo Salah

Sin duda alguna, esta rueda de prensa puede ser una de las más difíciles que haya tenido Jürgen Klopp en 9 años con el Liverpool. Tras completar casi una década dirigiendo al equipo de Anfield, siempre tuvo que salir a responder por derrotas, victorias, títulos y momentos inolvidables. A tres fechas de irse del club, tuvo que poner la cara por una fea discusión con uno de sus jugadores.

En el Olímpico de Londres, discutió fuerte con Mohamed Salah y parece que todo continuó en el vestuario tras el partido. Jürgen Klopp habló con los medios y guardó todos los códigos. Lo que pasó con el egipcio, de momento, quedará entre los dos y la privacidad del equipo.

Periodista: “¿Qué pasó en el campo con Mohamed Salah?”.

Jürgen Klopp: “No. Ya hablamos en el vestuario. Para mí, está hecho”.

El periodista trata de insistir por lo que se vio en el terreno de juego.

Jürgen Klopp: “Lo hablamos en el vestuario, pero para mí ya está hecho. Eso es todo. Eso es todo”.

Periodista: “¿Quedó resuelto todo con Salah?”.

Jürgen Klopp: “Fue mi impresión, sí”.

“Si hablo hoy, habrá fuego”: Mohamed Salah

Mohamed Salah también guardó los códigos y no reveló nada de lo que pasó con Jürgen Klopp en el Olímpico de Londres. Sin embargo, el africano dejó una dura advertencia cuando pasó por zona mixta y decidió no atender a ningún periodista. En voz alta les dejó a todos claros la razón por las que no emitiría ningún tipo de comentario.

“Habrá fuego si hablo hoy”, fue todo lo que dijo Mo Salah.